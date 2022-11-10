СК: Москвичка, скинувшая с 11-го этажа дочь, не выразила сожаления о содеянном
Москвичка, скинувшая с 11-го этажа собственную дочь, признала вину, но сожаления о содеянном не выразила. Об этом сообщили в Следственном комитете.
"Следователи допросили женщину, она признала свою вину. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня", — рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Следователи намерены ходатайствовать об аресте женщины и заключении её в СИЗО. Кроме того, в рамках следствия врачи оценят психическое состояние горе-матери.
Напомним, в Москве 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа, девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали. У неё закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб лёгких, живота и другие травмы. Сама женщина также попала в больницу. По данным Лайфа, её нашли без сознания в квартире, а в комнатах пахло газом. Предположительно, мать ребёнка находилась в депрессии из-за бракоразводного процесса.
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