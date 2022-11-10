СК: Москвичка, скинувшая с 11-го этажа дочь, не выразила сожаления о содеянном

Москвичка, скинувшая с 11-го этажа собственную дочь, признала вину, но сожаления о содеянном не выразила. Об этом сообщили в Следственном комитете.

"Следователи допросили женщину, она признала свою вину. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня", — рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.