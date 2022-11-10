Автоконцерн Mazda продаёт бизнес в России за один евро

Японский автоконцерн Mazda намерен передать долю в совместном предприятии во Владивостоке российской группе "Соллерс". Об этом говорится в сообщении организации.

"Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО "Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус" в пользу ПАО "Соллерс" — нашего партнёра по совместному предприятию. 24 октября 2022 года мы подписали соглашение о передаче доли", — отмечается в заявлении.

Сумма сделки составила один евро. Договор предполагает возможность выкупа японской компанией доли в совместном предприятии в течение следующих трёх лет. Из-за ухода с российского рынка и передачи доли в бизнесе Mazda потеряет 82 миллиона долларов.

В "Соллерс" подтвердили, что выкупят долю японской компании в совместном предприятии во Владивостоке. Организация планирует перезапустить завод на новой модельной линейке в следующем году, сообщает РБК.