В США призвали Москву и Киев воспользоваться возможностью для переговоров

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал Россию и Украину воспользоваться возможностью для мирных переговоров, которая, по его мнению, появится после стабилизации на линии фронта. Как считает военный, такое окно возможностей может открыться у сторон конфликта зимой.

"Когда существует возможность переговоров о том, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею", — цитирует слова Милли телеканал CNN.