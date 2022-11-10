В США призвали Москву и Киев воспользоваться возможностью для переговоров
Генерал ВС США Милли: Возможность для переговоров РФ и Украины может появиться зимой
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал Россию и Украину воспользоваться возможностью для мирных переговоров, которая, по его мнению, появится после стабилизации на линии фронта. Как считает военный, такое окно возможностей может открыться у сторон конфликта зимой.
"Когда существует возможность переговоров о том, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею", — цитирует слова Милли телеканал CNN.
При этом американский военачальник оговорился, что в том случае, если переговоры между Москвой и Киевом всё же не состоятся, США продолжат поставлять оружие Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с Россией, хотя прежде напрочь отказывался вести диалог с нашей страной. Американские журналисты считают, что к этому украинского лидера подтолкнули власти США, а в Турции указали на раскол в НАТО из-за внезапного изменения позиции Зеленского.
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