Индонезия из-за нехватки бронеавтомобилей призвала лидеров G20 везти свои

Некоторым лидерам государств придётся привезти на Бали собственные бронированные автомобили из-за того, что у Индонезии не хватает таких транспортных средств на всех. Об этом сообщает портал Tempo.co со ссылкой на секретариат Аппарата президента Индонезии.

"Пуленепробиваемых автомобилей у нас очень мало. Так что тем, кто попросил первым, мы их предоставим. Но таких обращений было слишком много. Остальным пришлось порекомендовать привозить собственные автомобили", — сказал пресс-секретарь Аппарата президента Индонезии Сетья Утама.

Индонезия должна была подготовить бронемашины для всех глав государств, однако в стране ограничено количество подходящих для таких целей транспортных средств. Но, как указывает портал, некоторые лидеры всегда используют свои бронемашины во время зарубежных визитов. Например, президент США Джо Байден, который привезёт на Бали бронированный Cadillac One, вес которого составляет от 6,3 до 9 тонн.