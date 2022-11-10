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10 ноября, 09:30

Врач объяснил, почему нельзя путать лекарства от сухого и влажного кашля

Терапевт Османов объяснил, чем различаются лекарства от сухого и влажного кашля

Кашель является не отдельным заболеванием, а симптомом, и может проявляться при различных болезнях, в том числе простуде. В случае появления такого признака нужно обратиться за медицинской помощью, чтобы специалист подобрал эффективное лечение. Однако есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-клиники" Рустем Османов.

"Кашель — это естественная защитная реакция организма на раздражение рецепторов, расположенных в дыхательных путях. В случае когда образовавшаяся мокрота по разным причинам не отходит из дыхательных путей и приводит к затруднению дыхания, кашель называют сухим, или непродуктивным. Такое явление чревато дыхательными нарушениями", — отметил он.

Османов подчеркнул, что в таком случае не следует пить муколитические средства, поскольку лекарство может только навредить, если мокрота ещё не возникла. Подобные препараты послужат лишь дополнительным раздражающим средством и провоцирующим фактором, что грозит развитием осложнений. Кроме того, похожая ситуация может возникнуть и при приёме лекарств, которые тормозят такую реакцию организма. Их, в частности, нельзя принимать и при влажном кашле.

"При влажном кашле выделяется слизистая или слизисто-гнойная мокрота. Лечение влажного кашля направлено на облегчение отхождения мокроты и ускорение очищения дыхательных путей. Поэтому при влажном кашле применяются отхаркивающие или разжижающие мокроту средства", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что лечение влажного кашля направлено не на подавление кашлевого рефлекса, а на ускоренное очищение дыхательных путей от мокроты, которая содержит болезнетворные бактерии, так как в ином случае она будет застаиваться в бронхах, что чревато развитием бактериальных осложнений, например бронхита или пневмонии. Османов пояснил, что когда дыхательные пути очищаются и бронхиальной слизи становится мало, кашель прекращается.

"В некоторых случаях при простуде отхаркивается не мокрота из бронхов, а сгустки слизи, которая стекает по задней стенке глотки. Здесь применяются препараты с противоотёчным действием, а не противокашлевые средства", — заключил собеседник Лайфа.

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Ольга Годуненко

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