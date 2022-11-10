Госдума одобрила закон, дающий добровольцам статус ветерана боевых действий
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента. Среди авторов инициативы – секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.
Документ наделяет статусом ветерана боевых действий лица, которые поступили в созданные по решению государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач в ходе СВО. Отныне добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие ВС РФ, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, отметили в Госдуме.
Законопроект парламентарии одобрили единогласно, признав его справедливым. Соответствующий документ вступает в силу с момента его опубликования.
Напомним, авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В первом чтении законопроект был принят 8 ноября.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ