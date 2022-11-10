Назван продукт, которым категорически нельзя кормить собак

Собакам любых пород нельзя давать сырую свинину, поскольку она способна вызвать у животного серьёзные заболевания, в том числе неизлечимые. Дело в том, что мясо может быть заражено паразитами, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Из-за нарушения технологии выращивания у животных может отсутствовать иммунитет к различным болезням. Наибольшую опасность для собак представляет вирус "Ауески", — сказал кинолог в интервью "Известиям".

Так, употребление сырой свинины грозит собакам заражением этим вирусом. Животное, как указал эксперт, может погибнуть в течение одного-трёх дней, поскольку лекарств от данного недуга попросту нет. Кроме того, употребление питомцами данного продукта чревато для них такими серьёзными заболеваниями, как псевдобешенство или трахинеллёз. Голубев отметил, что собак лучше кормить говядиной, бараниной, телятиной, индейкой, уткой или же курицей. Также можно баловать любимца субпродуктами, например сердечками или лёгким.