В офисе Зеленского установили предварительные условия для проведения переговоров

Украина будет считать партнёром того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, которые установит Киев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

"Мы будем считать партнёром того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях. <...> Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает", — сказал он.

При этом Подоляк подчеркнул, что США не давят на Киев по вопросам, связанным с мирными переговорами, и отметил, что не ему комментировать ситуацию с диалогом между Вашингтоном и Москвой. По его словам, Америка является союзницей Украины и поддерживает Незалежную во всём, при этом решение о помощи исходит как от демократов, так и от республиканцев.