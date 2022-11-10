Байден дал обещание насчёт конфликта на Украине

Америка не будет втянута напрямую в украинский конфликт и не станет развязывать третью мировую войну. Об этом президент США Джо Байден заявил во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

Он заверил, что Штаты не давали Украине карт-бланш и что на многое США не пошли. Например, не предоставили американские самолёты для обеспечения безопасности воздушного пространства над Украиной. А также США не передают Незалежной ракеты дальнего радиуса и не ожидают, что Украина будет обстреливать территории РФ.

"Мы предоставили им разумные возможности защищать себя. Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет: дальностью более 600 миль и дальностью около 160 миль. Мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории", — подчеркнул Байден.

Американский президент при этом усомнился, что Киев готов к компромиссам в случае проведения переговоров с Москвой.