Байден допустил, что к Маску придут с проверкой

Президент США Джо Байден считает, что работу миллиардера Илона Маска с другими странами можно было бы проверить. Об этом американский лидер сказал в Белом доме. Так он ответил на вопрос, касающийся саудовской доли в компании Twitter, купленной основателем SpaceX.

"Я думаю, что сотрудничество и (или) технические связи Илона Маска с другими странами достойны изучения вне зависимости от того, делает ли он что-либо нецелесообразное. Я не утверждаю этого, я лишь говорю, что это достойно изучения", — отметил Байден.

Ранее газета The Washington Post писала со ссылкой на свои источники, что одна из структур Минфина США выясняет, есть ли у ведомства полномочия для проверки сделки по покупке Маском компании Twitter. Предметом исследования может стать возможное влияние иностранных инвестиций в компанию на нацбезопасность США.