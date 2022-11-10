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Опубликовано 10 ноября 2022, 00:20
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Филолог назвал главного претендента на звание слова года в России

Филолог Баранов: "Словом года" в России может стать "спецоперация"

Каждый год принято выбирать некое слово, которое бы лучше всего характеризовало этот временной период. В 2022 году им может стать "спецоперация". Такое мнение высказал сотрудник Института русского языка РАН Анатолий Баранов. Он отметил, что среди основных критериев выбора слова года у разных словарей и мировых институтов — важность предмета, явления или события, которое подразумевается.

Однако это только предварительные данные, подчеркнул Баранов. Ведь за лидерство "спецоперации" могут также побороться такие слова, как "мобилизация" и "прилёт".

"С последним вообще интересная история. Раньше слово "прилёт" требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чём идёт речь", — сказал Баранов в эфире радио Sputnik.

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А вот британский словарь Collins English Dictionary уже определился со словом года. Им стал термин permacrisis ("перманентный кризис").

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