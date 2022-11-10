В России предложили сносить дачи для комплексной застройки

Участки с частными и садовыми домами в России предложено отдавать под комплексную застройку. Или, иначе говоря, запустить проекты реновации в регионах. Соответствующую инициативу в Минстрой направили комиссия РСПП по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС). Об этом пишут "Известия".

Документ поступил в министерство и принят в работу. Инициативы, содержащиеся в нём, заслуживают внимания и требуют детальной проработки, сообщили газете в ведомстве.

"Сама возможность комплексной застройки территории с частными и садовыми домами не представляет собой нечто противоестественное. Однако права собственников при этом не должны быть ущемлены. Нужно законодательно утвердить перечень условий, стимулирующих собственников давать согласие на снос старых домов", — прокомментировала такую идею управляющий партнёр компании "Метриум" Надежда Коркка.

Она предлагает ввести норму, согласно которой комплексную застройку дач можно будет вести только при условии согласия не менее 2/3 владельцев участков.