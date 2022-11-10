"С оглушительным отрывом": В Пенсильвании переизбрали в Конгресс мёртвого кандидата

В штате Пенсильвания в США оказался переизбран умерший кандидат. Тони Делука представлял пригород Питтсбурга в нижней палате Конгресса. Он скончался 9 октября в возрасте 85 лет от лимфомы, но его имя не успели убрать из бюллетеня.

"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", — заявили во фракции.

Как пишет The Guardian, Делука получил около 86% голосов. Теперь из-за его смерти штат ждут внеочередные выборы.