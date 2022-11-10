"С оглушительным отрывом": В Пенсильвании переизбрали в Конгресс мёртвого кандидата
В Пенсильвании переизбрали кандидата, умершего до выборов
Тони Делука. Фото © Страница политика в соцсети
В штате Пенсильвания в США оказался переизбран умерший кандидат. Тони Делука представлял пригород Питтсбурга в нижней палате Конгресса. Он скончался 9 октября в возрасте 85 лет от лимфомы, но его имя не успели убрать из бюллетеня.
"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", — заявили во фракции.
Как пишет The Guardian, Делука получил около 86% голосов. Теперь из-за его смерти штат ждут внеочередные выборы.
Как ранее писал Лайф, Байден признал, что американцы разочарованы тем, как в стране обстоят дела. Он заверил, что для многих американцев последние несколько лет "были действительно трудными".