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9 ноября, 22:58

"С оглушительным отрывом": В Пенсильвании переизбрали в Конгресс мёртвого кандидата

В Пенсильвании переизбрали кандидата, умершего до выборов

<p>Тони Делука. Фото © Страница политика в соцсети</p>

Тони Делука. Фото © Страница политика в соцсети

В штате Пенсильвания в США оказался переизбран умерший кандидат. Тони Делука представлял пригород Питтсбурга в нижней палате Конгресса. Он скончался 9 октября в возрасте 85 лет от лимфомы, но его имя не успели убрать из бюллетеня.

"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони Делуки, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать своё доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно", — заявили во фракции.

Как пишет The Guardian, Делука получил около 86% голосов. Теперь из-за его смерти штат ждут внеочередные выборы.

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Арина Родионова

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