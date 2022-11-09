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9 ноября, 19:52

"У кого было лучше?": Трамп увидел в итогах выборов и победу, и разочарование

Трамп счёл итоги промежуточных выборов в США большой победой для себя

Итоги состоявшихся накануне промежуточных выборов в Конгресс США бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал большой победой для себя лично, хотя в целом "в определённой степени разочаровывающими". Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Хотя в определённой степени вчерашние выборы были в чём-то разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа — 219 побед и 16 поражений в общем. У кого когда-либо было лучше?" написал Трамп.

Цифры, которые экс-президент указывает в своём сообщении, — это количество кандидатов, поддержанных Трампом в ходе кампании.

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В Кремле не ждут улучшения отношений с США после выборов в Конгресс

Ранее Лайф писал, что Байден анонсировал выступление по поводу промежуточных выборов в Конгресс США. Выступление президента США запланировано на 16:00 по местному времени (00:00 по мск четверга).

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Flickr / Trump White House Archived

Арина Родионова

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