"У кого было лучше?": Трамп увидел в итогах выборов и победу, и разочарование

Итоги состоявшихся накануне промежуточных выборов в Конгресс США бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал большой победой для себя лично, хотя в целом "в определённой степени разочаровывающими". Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Хотя в определённой степени вчерашние выборы были в чём-то разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа — 219 побед и 16 поражений в общем. У кого когда-либо было лучше?" — написал Трамп.

Цифры, которые экс-президент указывает в своём сообщении, — это количество кандидатов, поддержанных Трампом в ходе кампании.