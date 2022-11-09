Генсек НАТО: Нам не стоит недооценивать Россию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России мощный военный потенциал и в связи с этим её возможности нельзя недооценивать. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.
"Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам", — отметил Столтенберг.
Так, он указал на способность России наносить удары ракетами и беспилотниками, "причинять большой урон".
Как рассказывал Лайф, ранее Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта.
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