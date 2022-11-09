Генсек НАТО: Нам не стоит недооценивать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России мощный военный потенциал и в связи с этим её возможности нельзя недооценивать. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Нам не стоит недооценивать Россию. Они по-прежнему обладают возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам", — отметил Столтенберг.

Так, он указал на способность России наносить удары ракетами и беспилотниками, "причинять большой урон".