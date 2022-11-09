Маск заинтриговал пользователей Twitter

Новый владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск предупредил пользователей, чтобы они были готовы к изменениям в работе социальной сети. Он заявил, что в ближайшее время она "будет делать много глупостей", а он сам готов принимать жалобы.

"Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает", — написал Маск на своей странице в Twitter.

Заинтриговав пользователей, пояснений он не дал. Только добавил, что он сам стал оператором горячей линии и принимает в комментариях жалобы на соцсеть. При этом отметил, что работает онлайн, и попросил оставлять ему жалобы ниже его твита в комментариях. А до этого он указал такие свои "функциональные обязанности" в описании в разделе "Биография" на своей странице в соцсети.