Центр "Наследие" направил более 11 тонн гумпомощи военному училищу в Донецк

Центр "Наследие" направил более 11 тонн гуманитарной помощи в Донецкое высшее общевойсковое командное училище (ГБОУВО "ДВОКУ"). В её состав вошёл большой объём напитков, в том числе с минералами и макроэлементами. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Гуманитарная помощь, оказанная нашим гражданам в Донбассе, которые находятся в тяжёлых условиях, важна, необходима и своевременна. Она предоставляется на системной основе центром "Наследие" и передаётся учреждениям, которые очень в этом нуждаются", — рассказал почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации Андрей Спиридонов.

В составе огромной посылки для училища — 6,4 тонны кваса живого брожения по традиционному русскому рецепту, более 1,6 тонны освежающих газированных напитков, а также 3,3 тонны негазированной питьевой воды, содержащей важные минералы и макроэлементы.