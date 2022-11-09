Два человека пострадали в смертельном ДТП со Стремоусовым
Минздрав Херсонской области официально подтвердил смерть Кирилла Стремоусова
В Министерстве здравоохранения Херсонской области официально подтвердили смерть заместителя главы региона Кирилла Стремоусова. Там также сообщили о пострадавших в ДТП.
"К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким", — отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев в телеграм-канале ведомства.
Он также сообщил, что в ДТП есть и несколько пострадавших. Министр пожелал им скорейшего выздоровления и заверил, что "врачи окажут им всё необходимое лечение".
Напомним, ранее российские военкоры сообщили, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию подтвердили в пресс-службе главы региона. Позже СМИ сообщили, что виновником аварии, в которой погиб Стремоусов, предварительно, стал водитель грузовика.
Телеграм-канал / Министерство здравоохранения Херсонской области