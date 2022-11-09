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9 ноября, 18:32

Два человека пострадали в смертельном ДТП со Стремоусовым

Минздрав Херсонской области официально подтвердил смерть Кирилла Стремоусова

В Министерстве здравоохранения Херсонской области официально подтвердили смерть заместителя главы региона Кирилла Стремоусова. Там также сообщили о пострадавших в ДТП.

"К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким", — отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев в телеграм-канале ведомства.

Он также сообщил, что в ДТП есть и несколько пострадавших. Министр пожелал им скорейшего выздоровления и заверил, что "врачи окажут им всё необходимое лечение".

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Напомним, ранее российские военкоры сообщили, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию подтвердили в пресс-службе главы региона. Позже СМИ сообщили, что виновником аварии, в которой погиб Стремоусов, предварительно, стал водитель грузовика.

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Телеграм-канал / Министерство здравоохранения Херсонской области

Арина Родионова

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