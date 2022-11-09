Взятие ВС РФ высот на Времевском выступе мешает наступлению ВСУ на Запорожском направлении
Взятие российскими силами высот в районе Времевского выступа мешает наступлению украинских военных на Запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Взятие высот делает наступление ВСУ намного более сложным и проблематичным в реализации и очень укрепляет наши позиции", — подчеркнул он.
В беседе с ТАСС Рогов назвал такое положение дел важным достижением. Он пояснил, что Времевский выступ "разбивает" группировку противника, которая ведёт боевые действия на Угледарском и Запорожском направлениях, а именно на Пологовском и Гуляйпольском.
Напомним, что ранее военные России заняли господствующие высоты в районе Времевского выступа, оттеснив подразделения ВСУ. Об этом сообщил командующий Объединённой группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин во время доклада главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Гердо Владимир