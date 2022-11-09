Взятие ВС РФ высот на Времевском выступе мешает наступлению ВСУ на Запорожском направлении

Взятие российскими силами высот в районе Времевского выступа мешает наступлению украинских военных на Запорожском направлении. Такое заявление сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Взятие высот делает наступление ВСУ намного более сложным и проблематичным в реализации и очень укрепляет наши позиции", — подчеркнул он.

В беседе с ТАСС Рогов назвал такое положение дел важным достижением. Он пояснил, что Времевской выступ "разбивает" группировку противника, которая ведёт боевые действия на Угледарском и Запорожском направлениях, а именно на Пологовском и Гуляйпольском.