В Донбассе погиб канадский наёмник Хильдебранд, воевавший на стороне ВСУ

В городе Артёмовске в Донбассе погиб канадский наёмник — 33-летний Джозеф Хильдебранд, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на семью погибшего сообщил телеканал CBC.

Известно, что мужчина работал на ферме в провинции Саскачеван. В прошлом он служил в Афганистане в рядах Вооружённых сил Канады. Брат погибшего рассказал, что сейчас решается вопрос об отправке тела на родину.