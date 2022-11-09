В Донбассе погиб канадский наёмник Хильдебранд, воевавший на стороне ВСУ
Канадский наёмник Джозеф Хильдебранд, погибший в Донбассе. Фото © Twitter / DOGDEGA
В городе Артёмовске в Донбассе погиб канадский наёмник — 33-летний Джозеф Хильдебранд, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на семью погибшего сообщил телеканал CBC.
Известно, что мужчина работал на ферме в провинции Саскачеван. В прошлом он служил в Афганистане в рядах Вооружённых сил Канады. Брат погибшего рассказал, что сейчас решается вопрос об отправке тела на родину.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате артобстрела на Украине погиб американский наёмник — 23-летний Скайлер Джеймс Греггс. У него не было военного опыта, но он решил сражаться на стороне ВСУ из-за того, что у него много друзей в Незалежной.