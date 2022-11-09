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9 ноября, 17:07

В Донбассе погиб канадский наёмник Хильдебранд, воевавший на стороне ВСУ

<p>Канадский наёмник Джозеф Хильдебранд, погибший в Донбассе. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DOGDEGA/status/1590263575100403712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DOGDEGA</a></p>

Канадский наёмник Джозеф Хильдебранд, погибший в Донбассе. Фото © Twitter / DOGDEGA

В городе Артёмовске в Донбассе погиб канадский наёмник — 33-летний Джозеф Хильдебранд, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на семью погибшего сообщил телеканал CBC.

Известно, что мужчина работал на ферме в провинции Саскачеван. В прошлом он служил в Афганистане в рядах Вооружённых сил Канады. Брат погибшего рассказал, что сейчас решается вопрос об отправке тела на родину.

Пленный военный рассказал о бегстве ВСУ с позиций у Артёмовска

Пленный военный рассказал о бегстве ВСУ с позиций у Артёмовска

Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате артобстрела на Украине погиб американский наёмник — 23-летний Скайлер Джеймс Греггс. У него не было военного опыта, но он решил сражаться на стороне ВСУ из-за того, что у него много друзей в Незалежной.

Илья Суриков

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