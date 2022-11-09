Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск на левый берег Днепра.
"Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.
Он также назвал Херсон очень сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования надёжного тыла. В сложившейся ситуации Суровикин поступил "как настоящий боевой генерал, не боящийся критики", резюмировал Кадыров.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Такую задачу он поставил Суровикину, который ранее выступил с соответствующей инициативой.
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