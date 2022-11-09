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9 ноября, 17:30

Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина об отводе войска на левый берег Днепра.

"Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Он также назвал Херсон очень сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования надёжного тыла. В сложившейся ситуации Суровикин поступил "как настоящий боевой генерал, не боящийся критики", резюмировал Кадыров.

Пригожин назвал ответственным решение Суровикина об отводе войск за Днепр

Пригожин назвал ответственным решение Суровикина об отводе войск за Днепр

Ранее стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Такую задачу он поставил Суровикину, который ранее выступил с соответствующей инициативой.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова

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