Кадыров назвал решение Суровикина об отводе войск за Днепр сложным, но верным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск на левый берег Днепра.

"Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Он также назвал Херсон очень сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования надёжного тыла. В сложившейся ситуации Суровикин поступил "как настоящий боевой генерал, не боящийся критики", резюмировал Кадыров.