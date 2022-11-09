ФАС предложила проиндексировать газовые тарифы на 8,5% с 1 декабря

ФАС России предложила проиндексировать цены на газ с 1 декабря 2022 года для граждан и промышленных потребителей. Стоимость может увеличиться на 8,5%, сообщили в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что тарифы для населения изменяются ниже текущего уровня инфляции.

"Таким образом, газовая отрасль выступает определённым демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- и электроэнергии", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В ФАС также пояснили, что увеличение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ, а после этого ценники не будут изменяться в течение полутора лет, то есть до 1 июля 2024 года.