Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предварительно, стал водитель грузовика

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Видео с места ДТП, в котором погиб Стремоусов. Видео © Telegram / РИА "Новости"

По словам неназванного собеседника агентства, виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный манёвр. При этом водитель Стремоусова пытался предотвратить столкновение, но не смог справиться с управлением авто. Судя по кадрам с места аварии, внедорожник погибшего чиновника оказался сильно повреждён: бронекапсулу оторвало от шасси.

Фото с места ДТП, в котором погиб Стремоусов. Фото © Telegram / РИА "Новости"

Информацию о том, что виновником аварии стал водитель грузовика, подтвердил и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было", — написал он в телеграм-канале.