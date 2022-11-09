НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 17:10

Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предварительно, стал водитель грузовика

<p>Фото с места ДТП, в котором погиб Стремоусов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rian_ru/184914" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА "Новости"</a></p>

Фото с места ДТП, в котором погиб Стремоусов. Обложка © Telegram / РИА "Новости"

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Видео с места ДТП, в котором погиб Стремоусов. Видео © Telegram / РИА "Новости"

По словам неназванного собеседника агентства, виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный манёвр. При этом водитель Стремоусова пытался предотвратить столкновение, но не смог справиться с управлением авто. Судя по кадрам с места аварии, внедорожник погибшего чиновника оказался сильно повреждён: бронекапсулу оторвало от шасси.

Фото с места ДТП, в котором погиб Стремоусов. Фото © Telegram / РИА "Новости"

Фото с места ДТП, в котором погиб Стремоусов. Фото © Telegram / РИА "Новости"

Информацию о том, что виновником аварии стал водитель грузовика, подтвердил и председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было", — написал он в телеграм-канале.

Сальдо рассказал, что у Стремоусова остались пятеро детей и беременная жена

Сальдо рассказал, что у Стремоусова остались пятеро детей и беременная жена

Напомним, ранее российские военкоры сообщили, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию сначала подтвердили в пресс-службе главы региона.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров