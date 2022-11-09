Путин и Пашинян обсудили визит российского лидера в Армению 22 ноября
Армянский премьер Никол Пашинян обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным его визит в Ереван 22 ноября. Об этом говорится в заявлении правительства республики в телеграм-канале.
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили <...> вопросы, связанные с повесткой визита президента РФ в Армению, намеченного на 22 ноября", — сказано в сообщении кабмина.
Кроме того, стороны затронули вопрос проведения саммита глав стран – членов ОДКБ, который состоится в Ереване 23 ноября. Путин и Пашинян не оставили без внимания и "ряд событий", которые произошли после трёхсторонней встречи в Сочи 31 октября. Также они обсудили ход выполнения соглашений по гуманитарным вопросам.
Напомним, что 31 октября Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств во время переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Однако 4 ноября Баку снова обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав