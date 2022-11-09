Путин и Пашинян обсудили визит российского лидера в Армению 22 ноября

Армянский премьер Никол Пашинян обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным его визит в Ереван 22 ноября. Об этом говорится в заявлении правительства республики в телеграм-канале.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили <...> вопросы, связанные с повесткой визита президента РФ в Армению, намеченного на 22 ноября", — сказано в сообщении кабмина.

Кроме того, стороны затронули вопрос проведения саммита глав стран – членов ОДКБ, который состоится в Ереване 23 ноября. Путин и Пашинян не оставили без внимания и "ряд событий", которые произошли после трёхсторонней встречи в Сочи 31 октября. Также они обсудили ход выполнения соглашений по гуманитарным вопросам.