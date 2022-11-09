Путин высоко оценил вклад ФМБА в спасение военных и мирных граждан во время СВО

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в ходе спецоперации на Украине работают на передовой, спасая жизни как мирных граждан, так и наших военнослужащих. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин выступает на торжественном мероприятии в Кремле по случаю 75-летия ФМБА. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Выступая на торжественном мероприятии в Кремле по случаю 75-летия ФМБА, глава государства подчеркнул, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях и это стало традицией для его сотрудников. ФМБА, по словам Путина, по праву называют "медицинским спецназом".

"Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогли многим регионам. И сейчас, в ходе спецоперации, мобильные отряды агентства — вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев", — отметил российский лидер.