На Западе меняется повестка — сторонников мирного урегулирования конфликта становится всё больше, а от самой Незалежной требуют считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления. Об этом заявил обозреватель украинского издания Zaxid Любко Петренко.

Он привёл в пример ряд публикаций в мировых СМИ, в которых Киев призывают настраиваться на переговоры с Россией, а также повествуется о тайных переговорах Москвы и Вашингтона. Как отметил Петренко, подобные сигналы "не слишком приятны" для Незалежной, да и вся эта ситуация вызвала панику у руководства Украины.

"Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдёт, то это не слишком импонирует западному обывателю", — подчеркнул автор статьи.