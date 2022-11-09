На Украине рассказали о неприятных сигналах стран Запада Зеленскому
Zaxid: Запад посылает Киеву неутешительные сигналы из-за усталости от кризиса
На Западе меняется повестка — сторонников мирного урегулирования конфликта становится всё больше, а от самой Незалежной требуют считаться с реальным положением, а не делать громкие заявления. Об этом заявил обозреватель украинского издания Zaxid Любко Петренко.
Он привёл в пример ряд публикаций в мировых СМИ, в которых Киев призывают настраиваться на переговоры с Россией, а также повествуется о тайных переговорах Москвы и Вашингтона. Как отметил Петренко, подобные сигналы "не слишком приятны" для Незалежной, да и вся эта ситуация вызвала панику у руководства Украины.
"Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдёт, то это не слишком импонирует западному обывателю", — подчеркнул автор статьи.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой публикацию Wall Street Journal о переговорах советника Джо Байдена с Кремлём. Он также посоветовал обращаться за комментариями или в саму газету, или в Белый дом.
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