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9 ноября, 18:03

Дженнифер Энистон рассказала о неудачных попытках забеременеть и уходе Питта к Джоли

Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон в интервью журналу Allure рассказала о неудачных попытках забеременеть. Актриса призналась, что в течение долгих лет пыталась стать матерью, и это было тяжело для неё.

"Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, делала всё, что угодно, чтобы забеременеть. Я бы всё отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки". Я просто не подумала об этом, но теперь поезд уже ушёл", — поделилась 53-летняя актриса.

При этом Энистон отметила, что ни о чём не сожалеет и даже чувствует "небольшое облегчение", потому что

тяжёлые времена остались позади. Кроме того, звезда "Друзей" назвала абсолютной ложью слухи о том, что экс-супруг Брэд Питт ушёл от неё к Анджелине Джоли якобы из-за того, что она не смогла родить от него ребёнка.

Брэд Питт сделал Дженнифер Энистон подарок за 79 млн долларов

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Напомним, Брэд Питт ушёл от Дженнифер к знойной красавице Джоли. Однако с Анджелиной он тоже расстался спустя 11 лет отношений. Энистон же в 2018-м развелась с актёром Джастином Теру. Сейчас оба артиста свободны. Ранее журнал InTouch сообщил, что Питт и Энистон снова вместе, но фанаты не спешат верить.

Обложка ©

Getty Images / Jörg Carstensen / picture alliance

Наталья Исакова

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