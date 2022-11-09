Дженнифер Энистон рассказала о неудачных попытках забеременеть и уходе Питта к Джоли

Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон в интервью журналу Allure рассказала о неудачных попытках забеременеть. Актриса призналась, что в течение долгих лет пыталась стать матерью, и это было тяжело для неё.

"Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, делала всё, что угодно, чтобы забеременеть. Я бы всё отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки". Я просто не подумала об этом, но теперь поезд уже ушёл", — поделилась 53-летняя актриса.

При этом Энистон отметила, что ни о чём не сожалеет и даже чувствует "небольшое облегчение", потому что

тяжёлые времена остались позади. Кроме того, звезда "Друзей" назвала абсолютной ложью слухи о том, что экс-супруг Брэд Питт ушёл от неё к Анджелине Джоли якобы из-за того, что она не смогла родить от него ребёнка.