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9 ноября, 15:10

3 знака зодиака, которым всегда не везёт, и с этим пора смириться

Эти представители зодиакального круга — обладатели сложного характера, потому не любят идти простыми путями. И если таким вдруг кажется, что неудачи — постоянные спутницы жизни, возможно, так и есть.

Кажетта Ахметжанова знает про знаки зодиака всё. На этот раз ясновидящая раскрыла, каким представителям зодиакального круга постоянно не везёт, и посоветовала, что с этим делать, чтобы жизнь не казалась сплошной чёрной полосой.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы — те люди, для кого не существует компромиссов. Этим представителям стихии Воды лучше бы понять, что жить в мире, где люди умеют договариваться, куда легче, чем плыть против течения. Фото © Freepik / Allexxandar

Скорпионы — те люди, для кого не существует компромиссов. Этим представителям стихии Воды лучше бы понять, что жить в мире, где люди умеют договариваться, куда легче, чем плыть против течения. Фото © Freepik / Allexxandar

Те, для кого не существует компромиссов. Эти люди водной стихии обладают огромной силой и от того, как именно используют эту суперспособность, зависит их степень везения в жизни. Если Скорпионы прислушиваются к интуиции и понимают, что все вокруг куда слабее как морально, так и физически, могут стать великолепными защитниками, активистами. При обратном сценарии эти представители зодиакального круга превращаются в деспотов, а ещё занимаются активным саморазрушением. Когда в окружающих Скорпионы видят собственные негативные черты, пытаются подавить их, чуть ли не стереть собеседников с лица земли.

Дорогие Скорпионы! Не стоит портить карму и погружаться в невезучий второй сценарий. Применяйте свою скорпионью мощь во благо себе и другим. Ваш знак как раз из тех, кто способен изменить свою жизнь на все 180 градусов. Дерзайте!

Кажетта Ахметжанова

Ясновидящая

<p>Дорогие Скорпионы! Не стоит портить карму и погружаться в невезучий второй сценарий. Применяйте свою скорпионью мощь во благо себе и другим. Ваш знак как раз из тех, кто способен изменить свою жизнь на все 180 градусов. Дерзайте!</p>
<p>Дорогие Скорпионы! Не стоит портить карму и погружаться в невезучий второй сценарий. Применяйте свою скорпионью мощь во благо себе и другим. Ваш знак как раз из тех, кто способен изменить свою жизнь на все 180 градусов. Дерзайте!</p>

Знак зодиака Овен

Овны слишком эмоциональны и готовы бросить идею, если с первого раза не сумели воплотить задуманное в жизнь. Из-за этого у окружающих нет доверия к этим огненным людям. Фото © Freepik / Allexxandar

Овны слишком эмоциональны и готовы бросить идею, если с первого раза не сумели воплотить задуманное в жизнь. Из-за этого у окружающих нет доверия к этим огненным людям. Фото © Freepik / Allexxandar

Эти представители стихии Огня часто не думают, прежде чем что-то сделать, их реакции слишком эмоциональные, оттого и постоянные конфликты с родными, приятелями и коллегами. Всему виной неукротимая воля Овнов, нежелание прислушиваться к советам и жажда новых впечатлений. Такие люди слишком быстро выгорают, потому что не привыкли доводить начатое до конца. Овны готовы бросить затею, если с первого раза всё не вышло идеально. Причём распрощаются даже с тем, что, казалось бы, может сыграть большую роль в жизни и в принципе важно для них.

Естественно, что подобное поведение часто приводит к утере доверия к этому человеку со стороны окружающих и появлению большого количества врагов. Однако если вы предупреждены об этих своих качествах, можно их успешно проработать

Кажетта Ахметжанова

Ясновидящая

<p>Естественно, что подобное поведение часто приводит к утере доверия к этому человеку со стороны окружающих и появлению большого количества врагов. Однако если вы предупреждены об этих своих качествах, можно их успешно проработать</p>
<p>Естественно, что подобное поведение часто приводит к утере доверия к этому человеку со стороны окружающих и появлению большого количества врагов. Однако если вы предупреждены об этих своих качествах, можно их успешно проработать</p>

Знак зодиака Рак

Раков губят доверчивость и открытость миру. Эти представители зодиакального круга мечтают избавить всех от страданий, в итоге попадают под чары манипуляторов. Фото © Freepik / Allexxandar

Раков губят доверчивость и открытость миру. Эти представители зодиакального круга мечтают избавить всех от страданий, в итоге попадают под чары манипуляторов. Фото © Freepik / Allexxandar

Люди, рождённые под знаком зодиака Рак, доверяют и сочувствуют всем подряд и в принципе открыты миру, это их и губит. Они мечтают избавить человечество от страданий, и окружающие пользуются добротой этих представителей стихии Воды. Раками очень часто манипулируют, обмануть их не составит труда даже тем, кто в этом не сечёт. Как только получают всё, что нужно, собеседники кидают Раков, в итоге те сами оказываются в беде, а помочь им некому. Есть, конечно, и люди, готовые прийти на помощь, но этот знак зодиака игнорирует все предупреждения, о чём в результате сильно жалеет, пишет StarHit.

Типичным Ракам стоит осознать наличие подобных тенденций характера и принять чёткое решение об их преодолении. Научитесь любить в первую очередь себя. Вы этого заслуживаете

Кажетта Ахметжанова

Ясновидящая

<p>Типичным Ракам стоит осознать наличие подобных тенденций характера и принять чёткое решение об их преодолении. Научитесь любить в первую очередь себя. Вы этого заслуживаете</p>
<p>Типичным Ракам стоит осознать наличие подобных тенденций характера и принять чёткое решение об их преодолении. Научитесь любить в первую очередь себя. Вы этого заслуживаете</p>
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Shutterstock

Марта Белова

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