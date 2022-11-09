3 знака зодиака, которым всегда не везёт, и с этим пора смириться

Кажетта Ахметжанова знает про знаки зодиака всё. На этот раз ясновидящая раскрыла, каким представителям зодиакального круга постоянно не везёт, и посоветовала, что с этим делать, чтобы жизнь не казалась сплошной чёрной полосой.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы — те люди, для кого не существует компромиссов. Этим представителям стихии Воды лучше бы понять, что жить в мире, где люди умеют договариваться, куда легче, чем плыть против течения. Фото © Freepik / Allexxandar

Те, для кого не существует компромиссов. Эти люди водной стихии обладают огромной силой и от того, как именно используют эту суперспособность, зависит их степень везения в жизни. Если Скорпионы прислушиваются к интуиции и понимают, что все вокруг куда слабее как морально, так и физически, могут стать великолепными защитниками, активистами. При обратном сценарии эти представители зодиакального круга превращаются в деспотов, а ещё занимаются активным саморазрушением. Когда в окружающих Скорпионы видят собственные негативные черты, пытаются подавить их, чуть ли не стереть собеседников с лица земли.

Дорогие Скорпионы! Не стоит портить карму и погружаться в невезучий второй сценарий. Применяйте свою скорпионью мощь во благо себе и другим. Ваш знак как раз из тех, кто способен изменить свою жизнь на все 180 градусов. Дерзайте! Кажетта Ахметжанова Ясновидящая

Знак зодиака Овен

Овны слишком эмоциональны и готовы бросить идею, если с первого раза не сумели воплотить задуманное в жизнь. Из-за этого у окружающих нет доверия к этим огненным людям. Фото © Freepik / Allexxandar

Эти представители стихии Огня часто не думают, прежде чем что-то сделать, их реакции слишком эмоциональные, оттого и постоянные конфликты с родными, приятелями и коллегами. Всему виной неукротимая воля Овнов, нежелание прислушиваться к советам и жажда новых впечатлений. Такие люди слишком быстро выгорают, потому что не привыкли доводить начатое до конца. Овны готовы бросить затею, если с первого раза всё не вышло идеально. Причём распрощаются даже с тем, что, казалось бы, может сыграть большую роль в жизни и в принципе важно для них.

Естественно, что подобное поведение часто приводит к утере доверия к этому человеку со стороны окружающих и появлению большого количества врагов. Однако если вы предупреждены об этих своих качествах, можно их успешно проработать Кажетта Ахметжанова Ясновидящая

Знак зодиака Рак

Раков губят доверчивость и открытость миру. Эти представители зодиакального круга мечтают избавить всех от страданий, в итоге попадают под чары манипуляторов. Фото © Freepik / Allexxandar

Люди, рождённые под знаком зодиака Рак, доверяют и сочувствуют всем подряд и в принципе открыты миру, это их и губит. Они мечтают избавить человечество от страданий, и окружающие пользуются добротой этих представителей стихии Воды. Раками очень часто манипулируют, обмануть их не составит труда даже тем, кто в этом не сечёт. Как только получают всё, что нужно, собеседники кидают Раков, в итоге те сами оказываются в беде, а помочь им некому. Есть, конечно, и люди, готовые прийти на помощь, но этот знак зодиака игнорирует все предупреждения, о чём в результате сильно жалеет, пишет StarHit.