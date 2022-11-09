10 фото интерьеров, которые любого заставят заскучать по 1980-м

"Эта оранжерея из 80-х лучше, чем любая современная"

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"Вы когда-нибудь видели спальню, от которой ТАК разило восьмидесятыми?!"

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"80-е — это когда в твоём бизнес-центре есть фойе с закусочной, пруд с водопадом и куча растений повсюду"

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"Обустраиваемся в крошечной квартирке"

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"Кто пойдёт танцевать?"

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"Я: просто хочу столовую с ненавязчивым дизайном. Также я: ..."

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"Я ради этого дивана из IKEA готова на всё!"

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"Думаете, удобно? Да и какая разница, когда ваша ванная выглядит ТАК"

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"Просто космос!"

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"Квартира из журнала LIFE, 1980 год"