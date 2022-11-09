10 фото интерьеров, которые любого заставят заскучать по 1980-м
Стекло, плитка, вода и куча зелени. Интерьеры — лучшее, что подарили миру 80-е. Спустя 40 лет на дизайны того времени смотришь с ещё большим восторгом, чем в моменте. Собрали 10 удивительных примеров.
"Эта оранжерея из 80-х лучше, чем любая современная"
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"Вы когда-нибудь видели спальню, от которой ТАК разило восьмидесятыми?!"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
"80-е — это когда в твоём бизнес-центре есть фойе с закусочной, пруд с водопадом и куча растений повсюду"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
"Обустраиваемся в крошечной квартирке"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
"Кто пойдёт танцевать?"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
"Я: просто хочу столовую с ненавязчивым дизайном.
Также я: ..."
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
"Я ради этого дивана из IKEA готова на всё!"
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"Думаете, удобно? Да и какая разница, когда ваша ванная выглядит ТАК"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
"Просто космос!"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
"Квартира из журнала LIFE, 1980 год"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior