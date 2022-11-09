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9 ноября, 15:55

10 фото интерьеров, которые любого заставят заскучать по 1980-м

Стекло, плитка, вода и куча зелени. Интерьеры — лучшее, что подарили миру 80-е. Спустя 40 лет на дизайны того времени смотришь с ещё большим восторгом, чем в моменте. Собрали 10 удивительных примеров.

"Эта оранжерея из 80-х лучше, чем любая современная"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Вы когда-нибудь видели спальню, от которой ТАК разило восьмидесятыми?!"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"80-е — это когда в твоём бизнес-центре есть фойе с закусочной, пруд с водопадом и куча растений повсюду"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Обустраиваемся в крошечной квартирке"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Кто пойдёт танцевать?"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Я: просто хочу столовую с ненавязчивым дизайном.

Также я: ..."

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Я ради этого дивана из IKEA готова на всё!"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Думаете, удобно? Да и какая разница, когда ваша ванная выглядит ТАК"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Просто космос!"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

"Квартира из журнала LIFE, 1980 год"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / the_80s_interior

Сергей Трофимов

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