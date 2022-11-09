7 распространённых ошибок в макияже, которые легко прибавят вам 10 лет

Многие недооценивают силу макияжа: им кажется, что подведённые глаза, прокрашенные ресницы или брови не отразятся особо на внешнем виде. Но это не так. С помощью косметики можно кардинально себя изменить: если умеете — омолодиться, если нет — превратиться в старушку. Какие самые распространённые ошибки в макияже, которые беспощадно их старят, совершают девушки и женщины?

1. Излишний акцент на бровях

Не просто так в последние годы очень популярны услуги бровистов. Всё из-за того, что мастера умеют правильно подбирать клиентам не только форму бровей, но и нужный оттенок. Одна из самых распространённых ошибок в макияже, которая и образ портит, и сильно старит, — чересчур тёмные брови. Даже если волоски сами по себе тёмные, ни в коем случае нельзя подводить их чёрным карандашом. А многие дамы как раз так и делают, в итоге из-за очень тёмных бровей выглядят гораздо старше своих лет.

2. Увлечение перламутровыми тенями

Не стоит увлекаться перламутровыми тенями: визуально они прибавляют возраст. Фото © Freepik

Если во внутренний уголок глаза добавить светлых и блестящих теней, они "распахнут" взгляд и визуально даже увеличат сам глаз. А вот использование перламутровых теней по всему верхнему веку может, наоборот, испортить внешний вид. Такой продукт не стоит наносить выше складки, потому что он сразу прибавляет возраст. И неважно, 15 вам или 30 — выглядеть станете гораздо старше. Либо экспериментируйте и комбинируйте такие тени с матовыми, либо посмотрите в Сети лайфхаки визажистов по теме. Если что-то в макияже делается просто, это ещё не значит, что это правильно.

3. Слишком светлый консилер

Если уметь правильно пользоваться этим продуктом, с лицом можно сотворить настоящие чудеса: скрыть мелкие высыпания, убрать следы усталости, подкорректировать форму и даже придать здоровый и свежий вид. Но при выборе неправильного консилера, например слишком светлого, вы рискуете перестараться и получить не тот эффект. Резкая граница светлых и тёмных участков на стыке добавит вам усталости. Важно, чтобы выделяемые консилером области были чуть светлее естественного тона кожи, а не выбеливали искусственно подведённые им зоны.

4. Графичный контуринг

Неправильная растушёвка бронзера тоже прибавит вам возраста. Фото © Shutterstock

Визуально состарить может и слишком графичный контуринг, когда намеренно затемняются или осветляются определённые части лица. Вы хотите сделать лицо подтянутее и красивее, а ничего хорошего из этого не получается. Если, например, выделите скулы слишком тёмным оттенком, вы не создадите естественную тень от впадины, а нарисуете полоски, способные придать усталый вид. Неправильная растушёвка бронзера тоже прибавит возраста.

5. Плотный тональный крем матовой текстуры

Распространено заблуждение: чем плотнее тональный крем, тем лучше скрывает несовершенства. Насмотревшись рекламы "профессиональных" косметических марок, женщины разных возрастов тут же начали приобретать матовые средства. Вот только всё это лишь хорошая работа маркетологов. Без должного ухода за кожей лица никакой тональный крем не сможет избавить от несовершенств. А плотные текстуры только подчеркнут все недостатки: шелушения, мелкие морщинки, обезвоженность. Ещё и создадут эффект маски при неправильном нанесении. Поэтому плотный матовый крем способен с лёгкостью прибавить лишних лет.

6. Толстые стрелки

Неправильная форма и толщина стрелок добавляют усталости взгляду, как итог — женщина выглядит старше. Фото © Freepik

Женщины независимо от возраста очень часто совершают одну и ту же ошибку в макияже: рисуют стрелки подводкой со слишком жирным концом. Со стрелками в целом стоит быть осторожными: уж слишком много вариантов испортить общий вид их неправильной формой. Из-за мелких морщинок ровная линия не получится, а если у вас нависшее веко, требуется особая техника нанесения. Да, стрелки могут исправить форму глаза, придать макияжу особое настроение. Но, если их кончики будут слишком толстыми, вы только подчеркнёте возрастные особенности кожи и визуально будете выглядеть гораздо старше своих лет. Ещё неправильная форма и толщина добавляют усталости взгляду, что тоже вам ни к чему.

7. Слишком тёмный оттенок румян