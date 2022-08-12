7 устаревших бьюти-привычек советских женщин, которые почему-то и сейчас в ходу

Абсолютно естественно, что, насмотревшись на мам и бабушек, вы переняли какие-то их привычки и традиции. Однако не все лайфхаки, что были практичны во времена СССР, надо применять и сегодня. Взять те же хитрости при нанесении макияжа, которыми пользовались советские женщины. Современная косметика отличается от той, что была в ходу у вашей мамы. Соответственно, есть шанс испортить макияж и образ в целом, если руководствуетесь старыми "правилами".

Привычка использовать только один вид теней

Из-за дефицита косметических средств у женщин во времена СССР было всего несколько оттенков теней (или даже один), к использованию которых прибегали с завидной регулярностью. Чаще всего это были сатиновые, то есть блестящие. Но наносить в XXI веке только один вид теней — значит ограничивать себя в красоте. Попробуйте разнообразить косметичку: приобретите ещё и матовые, жидкие или кремовые тени. Комбинируйте оттенки сухих продуктов в повседневном макияже и не бойтесь экспериментировать с разными текстурами. Сегодня никакого дефицита в косметике нет.

Привычка сжимать губы после нанесения помады

Современные помады сами застывают на губах, не нужно их сдвигать. Кадр © "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / "Кинопоиск"

Типичная бьюти-привычка, которая передалась от советских женщин современным девушкам. Вспомните, сколько раз вы видели, как мама или бабушка после нанесения помады смыкала губы и потирала ими друг о дружку. Выглядит такой ритуал в некоторой степени сексуально. Но из-за формул стойких помад, которые продаются сегодня, это действие может, наоборот, испортить весь макияж. Сейчас их производят таким образом, чтобы средство равномерно и легко распределялось, застывая. А движением губ помаду можно сместить или оторвать вовсе, если та не успела полностью схватиться.

Привычка игнорировать нижнее веко и межресничное пространство

Посмотрите мастер-класс по нанесению макияжа в любой технике и сравните с тем, что вы делаете сами. Дайте угадать, вы практически никогда не трогаете нижнее веко, а межресничное пространство и вовсе игнорируете. А всё из-за чего? Потому что в СССР так никогда не красились. Нормальных гелевых карандашей для слизистой глаза и "межреснички" не было, а тени на нижнем веке часто тушевались в синяки под глазами. Вот и вы игнорируете эти места, запомнив мамину привычку. А если про них забыли, то и макияж выглядит незавершённым.

Привычка наносить румяна на середину щеки

Как много раз мы видели и слышали про этот проверенный способ нанесения румян. В Союзе считалось, что, если девушка розовощёкая, значит, здоровая. Поэтому, насмотревшись сказок, где лицо натирали свёклой, стали использовать румяна точно таким образом. Улыбались, находили центр щеки, то есть "яблочко", которое слегка выпирало, и наносили средство. Вот только в современности от такого использования румян давно отказались. Обычно наносят продукт чуть выше скул и даже придумали макияж, в котором румянами проходятся по местам для контуринга, назвав дрейпингом.

Привычка смывать макияж подручными средствами

Смывайте косметику правильно, обычное мыло очень сушит и раздражает нежную кожу лица. Кадр © "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / "Кинопоиск"

Мицеллярная вода, пенка для умывания или гидрофильное масло. Эти слова у советского человека вряд ли вызовут ассоциацию с продуктами для демакияжа. Да и скептически женщины из СССР отнеслись бы к информации о том, что обычное мыло косметику смывает плохо. Оно ведь её убирает, правда? Но вы-то не повторяйте ужасных бьюти-привычек из прошлого и смывайте раскрас с лица подходящими средствами. Потому как обычное мыло очень сушит и раздражает нежную кожу.

Привычка пренебрегать увлажнением после умывания

Кстати, про сухость кожи. Как и с декоративной косметикой, во времена Союза дефицит был и на уходовую. Хорошо, если у женщины в то время были хотя бы крем для рук и лица. Поэтому сейчас, дорогие дамы, не пренебрегайте увлажняющими тониками и другими косметическими средствами, которые помогут коже лица стать мягкой и бархатистой, сохранить надолго молодость и красоту.

Привычка пользоваться самодельными масками для лица