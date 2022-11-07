Эти женщины российского шоу-бизнеса выглядят старше ровесниц, и вот почему

Почему одни знаменитости выглядят на свой возраст: у них на лицах и морщины, и брыли, и носогубные складки, а другие, их ровесницы, сияют молодостью, словно нашли пилюли от старения? Подробный расклад на примере звёздных пар дала врач – дерматолог-косметолог Зайнаб Мирзоева.

Пара Нелли Кобзон (71 год) / Людмила Поргина (73 года) — хороший пример, как по-разному дамы входят в преклонный возраст, заметила доктор. У вдовы Иосифа Кобзона, кроме хорошей генетики, можно отметить шикарные результаты работы пластических хирургов.

Уверена, что без подтяжки лица, инъекций филлеров и ботулотоксина здесь не обошлось. Но всё выглядит очень естественно: Нелли даже оставила мелкие морщинки вокруг глаз Зайнаб Мирзоева Дерматолог-косметолог

А вот вдову Николая Караченцова не обошёл гипертонус мышц. Ещё у Людмилы Поргиной к старости опустились углы губ, а также проявился дефицит объёма в зоне скул, из-за которого губы слишком бросаются в глаза. Гармонизировать лицо и придать ему свежести заслуженная артистка России могла бы путём компенсации дефицита объёма и расслабления мышц, в том числе на лбу.

Равшана Куркова и Нелли Уварова

Равшана Куркова и Нелли Уварова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rav_shana , © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актрисам Равшане Курковой и Нелли Уваровой по 42 года, и звезда "Не родись красивой" выглядит на этот возраст, а её ровесница смотрится всё же младше своих лет. Главная причина столь разительных отличий, со слов дерматолога-косметолога, — фактор веса. Курковой удалось сохранить юношескую стать, стройную фигуру: она утончённая, морфотип лица — мускульный (отсутствует излишняя подкожно-жировая клетчатка, мышцы активно работают и поэтому не плывут). Уварова же с годами пополнела, причём вес явно лишний. Это привело к появлению брылей, деформации лица, поскольку под действием гравитации тяжёлые ткани опускаются куда быстрее. При этом обе артистки обошлись без серьёзных косметологических вмешательств.

Нюша и Татьяна Брухунова

Нюша и Татьяна Брухунова. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

Внешний вид 33-летней Татьяны Брухуновой может быть отпечатком того, что она замужем за Евгением Петросяном, юморист куда старше супруги. Нельзя сказать, что Татьяна не ухаживает за собой, возможно, что взрослым образом Брухунова сглаживает разницу в возрасте с мужем. На лице 32-летней Нюши заметны следы косметологических процедур: филлеры в губах и скулах, но без перебора, всё выглядит естественно, без "утиного" эффекта.

Певица Максим и Юлия Волкова

Певица Максим и Юлия Волкова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist , © ТАСС / Владимир Гердо

39-летняя Марина Максимова выглядит куда свежее 37-летней экс-"татушки" Юли Волковой. Дело в том, что у певицы Максим изначально детское лицо — ямочки на щёчках откровенно молодят, объяснила Мирзоева в беседе с kp.ru. Кроме того, исполнительница хита "Знаешь ли ты?" сохранила юношеский вес, что очень важно, поскольку её лицо склонно к деформации и может поползти, набери артистка лишние килограммы. Волкова же, которая в юности была тонкой-звонкой, годами себя перекраивала, и это не могло не сказаться на внешнем виде.

Юлия переборщила с татуажем бровей, филлерами и ботоксом на лице, объёмом губ. Кстати, в губах певицы, похоже, стоит биополимер. Такой техникой пользовались ещё в нулевые. Избавиться от биополимера крайне сложно, приходится вырезать, из-за чего появляются рубцы и деформация губ Зайнаб Мирзоева Дерматолог-косметолог

Лера Кудрявцева и Светлана Пермякова

Лера Кудрявцева и Светлана Пермякова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / s_permyakova

Любовь к косметологии 51-летняя Лера Кудрявцева не скрывала никогда. Благодаря инъекциям ботулотоксина у телеведущей нет гипертонуса лица, оно расслабленное. Дива не забывает об уходовых процедурах. Кроме того, дерматолог не исключила, что Кудрявцева делала подтяжку лица. А вот у 50-летней Светланы Пермяковой лицо откровенно поползло, и причина тому — лишний вес. При этом на лбу звезды "Интернов" нет глубоких заломов, возможно, из-за инъекций ботулотоксина.

При этом заметных морщин у Пермяковой не наблюдается: это "бонус" подкожного жира. А его минусы — брыли, тяжёлые щёки, носогубные складки Зайнаб Мирзоева Дерматолог-косметолог

Анна Плетнёва и Елена Ваенга

Анна Плетнёва и Елена Ваенга. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dusya_star, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев