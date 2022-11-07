Экс-жена создателя "Ералаша" разводится с баскетболистом, которому ещё недавно признавалась в любви

Бывшая жена ныне покойного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Анна разводится с мужем — экс-капитаном баскетбольных "Спартака" и "Зенита" Артёмом Кузякиным. "Очень непривычно... Но кто-то там свыше решил, что так будет лучше, и я полетела", — сообщила Грачевская подписчикам, показав фото правой руки без кольца на безымянном пальце. Расставание парочки — полная неожиданность, ведь ещё недавно супруги признавались друг другу в любви.

Анна Грачевская разводится с Артёмом Кузякиным после шести лет брака. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_grachevskaya

Грачевская подчеркнула, что они с Кузякиным попытаются сломать стереотипы и достойно выйти из стрессовой ситуации, оставшись близкими людьми. Какая чёрная кошка пробежала между Анной и Артёмом, пока не ясно. Вот что телеведущая писала 6 июня, в день годовщины свадьбы: "Идём вместе 6 лет, дошли уже до чугунной свадьбы! Что я хочу сказать, мечты сбываются, главное, в них верить!"