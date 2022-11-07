Экс-жена создателя "Ералаша" разводится с баскетболистом, которому ещё недавно признавалась в любви
Анна Грачевская и Артём Кузякин прожили в браке шесть лет. На роскошную свадьбу в июне 2016-го парочка потратила болеее миллиона рублей.
Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ak0088
Бывшая жена ныне покойного создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Анна разводится с мужем — экс-капитаном баскетбольных "Спартака" и "Зенита" Артёмом Кузякиным. "Очень непривычно... Но кто-то там свыше решил, что так будет лучше, и я полетела", — сообщила Грачевская подписчикам, показав фото правой руки без кольца на безымянном пальце. Расставание парочки — полная неожиданность, ведь ещё недавно супруги признавались друг другу в любви.
Анна Грачевская разводится с Артёмом Кузякиным после шести лет брака. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anna_grachevskaya
Грачевская подчеркнула, что они с Кузякиным попытаются сломать стереотипы и достойно выйти из стрессовой ситуации, оставшись близкими людьми. Какая чёрная кошка пробежала между Анной и Артёмом, пока не ясно. Вот что телеведущая писала 6 июня, в день годовщины свадьбы: "Идём вместе 6 лет, дошли уже до чугунной свадьбы! Что я хочу сказать, мечты сбываются, главное, в них верить!"
В сентябре она получила ответное признание в любви, когда Кузякин поздравил её с днём рождения в посте: "Я хочу, чтобы ты почаще улыбалась, смеялась, радовалась каждому дню в жизни и всему, что в ней происходит. Пусть все твои заветные желания поскорее исполнятся!!! Ты самая лучшая на свете жена, мама, подруга. Я не устаю восхищаться и любить тебя каждый день!! Ты мой космос, моя вселенная, крохотная, но с огромным сердцем. Я тебя очень люблю и всегда буду рядом!!"