Молодая жена шеф-повара Ивлева впервые рассказала о победе над онкологией
Это сейчас молодая жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия — человек, который ведёт здоровый образ жизни, следит за собой, развивается и прорабатывает проблемы, но когда-то всё было совсем по-другому. Девушка разоткровенничалась с подписчиками и призналась, что то, как она жила раньше, не могло по ней не ударить. В итоге пять лет назад у Леры нашли онкологическое заболевание. Подробностями Ивлева поделилась лишь теперь.
"Я вела очень грубый, жёсткий и разгульный образ жизни. Употребляла алкоголь, тусовалась по клубам, шла по головам к своей цели и в целом была далеко не самым добрым человеком... <...> Так случилось, я очень хотела ребёнка, я была в отношениях, и я вроде как забеременела, но через какой-то момент оказалось, что это не беременность, а опухоль. Это была онкология, и меня положили в больницу", — рассказала Валерия.
Молодая жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия рассказала об онкологии. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya__ivleva
Полтора месяца она провела в онкоцентре имени Блохина на Каширском шоссе, поскольку был риск кровотечения. Ивлевой сделали семь курсов химиотерапии — лечение было "лёгким, без облучения". К счастью, врачи вовремя вмешались, и девушка вышла в ремиссию.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya__ivleva