Тодоренко напугала подписчиков синяками, показав, что "Ледниковый период" — не только красивое шоу
Телеведущая Регина Тодоренко не боится пробовать новое: этому девушку научил папа. И иногда это "новое" настолько захватывает, что остановиться невозможно. Пару лет назад Регина с радостью согласилась выступать в проекте "Ледниковый период" в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. А в новом сезоне популярного телешоу блогерша радует зрителей прокатами вместе с фигуристом Александром Энбертом. За красивой картинкой, как это часто бывает, скрыты многочасовые тренировки, срывы, выгорание и даже депрессии, о чём Тодоренко рассказала фанатам.
"Да, порой бывает, что совершенно себя не жалеешь ради цели, ради мечты, ради семьи! И приходит выгорание, и случаются депрессии, срывы, стрессы. Чтобы минимизировать стресс, необходимо собрать суперкоманду!" — написала Регина на фото с синячищами на ногах.
Регина Тодоренко показала огромные синяки после тренировок в шоу "Ледниковый период". Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko
Не упустить ничего в плотном графике, который расписан по минутам, Тодоренко помогают единомышленники. Несмотря на то что постоянно в работе, Регина успевает проводить время с семьёй — мужем Владом Топаловым и двумя маленькими сыновьями.
Регина Тодоренко — известная телеведущая, снискавшая популярность после яркого участия в украинской версии телепрограммы "Фабрика звёзд". По приглашению Натальи Могилевской Регина вошла в состав музыкальной группы Real O. Тодоренко вела проект "Орёл и решка", успела проявить себя в качестве композитора, стать звездой соцсетей. Подробнее о биографии Регины читайте на сайте uznayvse.ru.
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko / Антонина Кирнос