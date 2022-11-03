Тодоренко напугала подписчиков синяками, показав, что "Ледниковый период" — не только красивое шоу

Телеведущая Регина Тодоренко не боится пробовать новое: этому девушку научил папа. И иногда это "новое" настолько захватывает, что остановиться невозможно. Пару лет назад Регина с радостью согласилась выступать в проекте "Ледниковый период" в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. А в новом сезоне популярного телешоу блогерша радует зрителей прокатами вместе с фигуристом Александром Энбертом. За красивой картинкой, как это часто бывает, скрыты многочасовые тренировки, срывы, выгорание и даже депрессии, о чём Тодоренко рассказала фанатам.

"Да, порой бывает, что совершенно себя не жалеешь ради цели, ради мечты, ради семьи! И приходит выгорание, и случаются депрессии, срывы, стрессы. Чтобы минимизировать стресс, необходимо собрать суперкоманду!" — написала Регина на фото с синячищами на ногах.

Регина Тодоренко показала огромные синяки после тренировок в шоу "Ледниковый период". Скриншот © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko

Не упустить ничего в плотном графике, который расписан по минутам, Тодоренко помогают единомышленники. Несмотря на то что постоянно в работе, Регина успевает проводить время с семьёй — мужем Владом Топаловым и двумя маленькими сыновьями.