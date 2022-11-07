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7 ноября, 13:03

Подкаблучник Александр Ревва бросил больную мать и не даёт общаться с внучками

Шоумен не был в гостях у родительницы уже 18 лет. Ревва лишь иногда звонит маме, а когда слышит о проблемах со здоровьем, тут же заявляет, что негатив ему не нужен, и кладёт трубку.

Актёр, певец и юморист Александр Ревва практически не общается с матерью Любовью Рачеевой. Женщина одна воспитывала Сашу и его сестру-двойняшку Наташу, а теперь месяцами не видится с сыном.

"Я не видела Сашу с прошлого года, с "Новой волны". Он иногда звонит, говорит: "Мама, привет. Как здоровье у тебя?" Я говорю: "Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально". А он отвечает: "Так, мне отрицательные эмоции не нужны". И кладёт трубку. Я не видела внучек. Я приехала к нему на концерт, с шоколадкой вышла к ребёнку, обняла её", — рассказала Рачеева в программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

Ревва не был в гостях у матери уже 18 лет. Даже когда приезжает в Сочи, юморист не заглядывает к родительнице. "Всё как-то так сделано, чтобы я не видела ни детей, ни сына", — говорит Любовь про невестку Анжелику. За жизнью сына Рачеева следит в Интернете, но ни на что не обижается. Наоборот, молится о здоровье и благополучии Александра и его родных.

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ТАСС / Артём Геодакян

Марта Белова

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