Подкаблучник Александр Ревва бросил больную мать и не даёт общаться с внучками

Актёр, певец и юморист Александр Ревва практически не общается с матерью Любовью Рачеевой. Женщина одна воспитывала Сашу и его сестру-двойняшку Наташу, а теперь месяцами не видится с сыном.

"Я не видела Сашу с прошлого года, с "Новой волны". Он иногда звонит, говорит: "Мама, привет. Как здоровье у тебя?" Я говорю: "Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально". А он отвечает: "Так, мне отрицательные эмоции не нужны". И кладёт трубку. Я не видела внучек. Я приехала к нему на концерт, с шоколадкой вышла к ребёнку, обняла её", — рассказала Рачеева в программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.