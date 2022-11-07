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7 ноября, 11:36

Единственный сын выгнал Татьяну Клюеву из квартиры, и теперь Варвара-краса — нищая бездомная

Артистка уверена, что сын Ян заодно со своей супругой Евгенией. Невестка зачем-то давала Клюевой психотропные препараты. Татьяна Николаевна считает, что родственникам она "нужна была овощем".

<p>Обложка © "Варвара-краса, длинная коса". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Михаил Чуприн, Александр Роу, Василий Жуковский / "Кинопоиск" © <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2731490/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НТВ / Ты не поверишь!</a></p>

Обложка © "Варвара-краса, длинная коса". Режиссёр Александр Роу, сценаристы Михаил Чуприн, Александр Роу, Василий Жуковский / "Кинопоиск" © НТВ / Ты не поверишь!

Имя советской актрисы Татьяны Клюевой, снискавшей известность после роли Варвары-красы в фильме-сказке "Варвара-краса, длинная коса", давно не мелькает в светской хронике. Артистка ещё в 70-х отказалась от карьеры ради семейного счастья. Она вышла замуж за моряка дальнего плавания Дмитрия Гагина, поменяла фамилию и уехала в Севастополь. Год назад Клюева овдовела, а в тихую жизнь пришли перемены: выяснилось, что против неё настроен единственный сын Ян. Татьяна Николаевна уверяет, что наследник оставил её без крыши над головой, а невестка давала ей психотропные препараты.

"Наверное, я была нужна в этот период овощем. Может, они прекратили потом давать, я не знаю, я этого ничего не помню, мне просто было плохо, что давали, то и ела", — поделилась Клюева в программе "Ты не поверишь!" телеканала НТВ.

Оказалось, что на пятый день после похорон мужа актриса оказалась у нотариуса и подписала в пользу сына отказную от многомиллионного наследства — квартиры площадью почти 100 квадратов и загородного дома. Теперь Клюева, оставшаяся "нищей и бездомной", судится за право распоряжаться имуществом. Некогда звезде экранов предстоит пройти психиатрическую судмедэкспертизу, на этом настаивают её юристы.

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Марта Белова

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