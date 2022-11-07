Единственный сын выгнал Татьяну Клюеву из квартиры, и теперь Варвара-краса — нищая бездомная

Имя советской актрисы Татьяны Клюевой, снискавшей известность после роли Варвары-красы в фильме-сказке "Варвара-краса, длинная коса", давно не мелькает в светской хронике. Артистка ещё в 70-х отказалась от карьеры ради семейного счастья. Она вышла замуж за моряка дальнего плавания Дмитрия Гагина, поменяла фамилию и уехала в Севастополь. Год назад Клюева овдовела, а в тихую жизнь пришли перемены: выяснилось, что против неё настроен единственный сын Ян. Татьяна Николаевна уверяет, что наследник оставил её без крыши над головой, а невестка давала ей психотропные препараты.

"Наверное, я была нужна в этот период овощем. Может, они прекратили потом давать, я не знаю, я этого ничего не помню, мне просто было плохо, что давали, то и ела", — поделилась Клюева в программе "Ты не поверишь!" телеканала НТВ.