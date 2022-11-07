Влюблена, но не ослеплена: 76-летняя Шер подтвердила роман с бойфрендом, который моложе на 40 лет
Шер выложила фото той-боя и напомнила хейтерам, что любовь не знает математики. Похоже, певицу не беспокоит репутация Александра Эдвардса, постоянно изменявшего своей бывшей, актрисе Эмбер Роуз.
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Певица Шер в свои 76 лет даст фору многим молодым — и по тому, как выглядит, и по тому, какую насыщенную жизнь ведёт. На днях папарацци застукали богиню поп-музыки в компании 36-летнего продюсера Александра Эдвардса. Кто-то мог бы подумать, что артистка и музыкальный менеджер встретились, чтобы обсудить новые песни, но Шер сейчас, похоже, не до работы. Звезда решила не плодить слухи и рассказала фанатам о романе с Эдвардсом.
"Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим", — написала Шер в "Твиттере".
Певица также выложила фото возлюбленного, сопроводив лаконичным сердечком, а переживающим о том, что Эдвардс может её использовать, напомнила, что "не вчера родилась". "Нет никаких гарантий. Каждый раз, когда вы делаете выбор, вы рискуете. Я всегда рисковала… Такая Я ЕСТЬ", — заметила Шер.
Alexander♥️ pic.twitter.com/o8tH1F0Th6— Cher (@cher) November 6, 2022