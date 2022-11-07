Влюблена, но не ослеплена: 76-летняя Шер подтвердила роман с бойфрендом, который моложе на 40 лет

Певица Шер в свои 76 лет даст фору многим молодым — и по тому, как выглядит, и по тому, какую насыщенную жизнь ведёт. На днях папарацци застукали богиню поп-музыки в компании 36-летнего продюсера Александра Эдвардса. Кто-то мог бы подумать, что артистка и музыкальный менеджер встретились, чтобы обсудить новые песни, но Шер сейчас, похоже, не до работы. Звезда решила не плодить слухи и рассказала фанатам о романе с Эдвардсом.

"Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим", — написала Шер в "Твиттере".