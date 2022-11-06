Думали, эти российские актёры и актрисы — однофамильцы? На самом деле они родственники

Кто сказал, что родные братья и сёстры должны быть похожими друг на друга как две капли воды? Некоторых российских знаменитостей, связанных кровными узами, то постоянно путают между собой, то считают за одного человека, то вовсе принимают за однофамильцев. Решили внести ясность в родственные связи звёзд отечественного кинематографа и рассказать про актёров и актрис и их братьев и сестёр.

Андрей и Илья Носковы

Актёры Илья и Андрей Носковы (слева направо). Фото © ТАСС / Александра Мудрац

Такие разные, но такие родные. Братьев Носковых часто принимают просто за однофамильцев, потому что Андрей и Илья не слишком похожи. Один среднего роста, другой под метр девяносто. Оба брата, которые с виду и не скажешь, что родственники, когда-то поставили целью стать знаменитыми актёрами. Помните главного героя сериала "Кто в доме хозяин?"? Вот его как раз сыграл Андрей Носков. А его брата Илью, который младше на пять лет, можно увидеть в фильмах "Вернуть Веру", "Шахта" и "Небо".

Илья и Филипп Бледные

Филипп и Илья Бледные. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / filippblednyi

Ещё одна парочка совсем не похожих братьев. Но кто сказал, что родственники должны быть на одно лицо? Филипп Бледный прославился по роли Веника в телесериале "Папины дочки". Ещё актёр снимался в "Кухне" и "Отеле Элеон", где играл Никиту Дягилева. Его старший брат Илья Бледный карьеру начал раньше, популярность пришла к нему после съёмок в рекламе кофе. Его вы могли видеть ещё в сериалах "Грозовые ворота", "Между нами, девочками" и "Чёрная кошка".

Виктор, Фёдор и Иван Добронравовы

Актёры Виктор Добронравов, Фёдор Добронравов и Иван Добронравов (слева направо). Фото © ТАСС / Сергей Николаев

Культовое трио российских актёров, которых постоянно путают между собой. Сейчас разложим по полочкам: Фёдор Добронравов — тот, кто играл в "Сватах", — отец Виктора и Ивана. 39-летний Виктор — старший сын, актёр кино, театра и лидер музыкальной группы "Ковёр-Квартет". Виктора Добронравова вы могли видеть в фильмах "Стрельцов", "О чём говорят мужчины", "Т-34" и "Огонь". 33-летний Иван Добронравов — его младший брат, прославился после участия в драме Андрея Звягинцева "Возвращение", которая получила Гран-при Венецианского кинофестиваля — "Золотого Льва".

Ольга и Татьяна Арнтгольц

А вот тут задачка посложнее. Если вам кажется, что вы могли перепутать Ольгу и Татьяну, вам не кажется. Актрисы Арнтгольц — близнецы, поэтому внешне похожи, как отражение в зеркале на человека, который в него смотрится. Внесём немного ясности и напомним, что Татьяна играла в сериалах "Простые истины", "Наваждение", "Последний уик-энд" и "Талисман любви", а её сестра Ольга Арнтгольц — в "Офицерских жёнах", "Самаре" и "В лесах и на горах". Интересный факт, что актрисы-близняшки появились на свет с разницей в 20 минут (Татьяна старше) и в 2021-м родили сыновей с разницей в 20 дней.

Анжелика и Кристина Каширины

Актриса Анжелика Каширина и её сестра Кристина (слева направо). Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Не близнецы, но тоже очень похожие между собой родные сёстры Анжелика и Кристина Каширины. Из-за этого девушек часто путают. Анжелика старшая, в январе ей будет 37 лет. Это её мы знаем по комедийному шоу "Даёшь молодёжь!". Кристине 28 лет, она снималась в популярных сериалах "Отель Элеон", "Ивановы-Ивановы" и "Гранд".

Илья, Алексей и Александр Ильины

Актёр Алексей Ильин, актёр Илья Ильин, актёр Александр Ильин – младший. Фото © kino-teatr.ru, kino-teatr.ru, ТАСС / Сергей Виноградов

Ещё одно знаменитое трио актёров в нашей подборке, но на этот раз все братья. 38-летнего Александра Ильина мы знаем по роли Лобанова в сериале "Интерны". Поклонники актёра и просто зрители даже не подозревали, что у звезды есть два родных старших брата — 51-летний Илья, который снимался в сериалах "Мелочи жизни" и "Воровка", и 42-летний Алексей, которого вы, возможно, видели в "Любимых женщинах Казановы", "Я вас жду", а ещё в комедийном сериале "Бедные люди".

Андрей и Алексей Чадовы

Актёры Андрей Чадов и Алексей Чадов (слева направо). Фото © ТАСС / Вадим Тараканов