10 портретов на миллион процентов шедевральнее обычных, ведь на них изображены питомцы
Хороший портрет можно нарисовать не только с человека. Собрали 10 очаровательных работ, которые можно хоть сейчас отправлять на экспозицию!
"Терстон в восторге от своего портрета", — TheNutterOfQLD.
Фото © Reddit / TheNutterOfQLD
"Просто портрет нашего питбуля в стиле "Властелина колец", — JahHappy.
Фото © Reddit / JahHappy
"Моя последняя работа. У меня эту картину заказал другой пользователь Reddit", — Hara-Kiri.
Фото © Reddit / Hara-Kiri
"Картина хорошего мальчика, которую я недавно завершила", — Sia_artstudio.
Фото © Reddit / Sia_artstudio
"Моя картина маслом. Счастливый лабрадор на фоне звёздной ночи", — sagittariusgallery.
Фото © Reddit / sagittariusgallery
"Очаровательная картина", — PitbullSnaps.
Фото © Reddit / PitbullSnaps
"Сделал портрет Самурая с его любимым мячиком", — DimitriSirenko.
Фото © Reddit / DimitriSirenko
"Выпал шанс нарисовать портрет этого красивого пожилого джентльмена. Знакомьтесь с Бруно!" — MyCatIsFamous.
Фото © Reddit / MyCatIsFamous
"Подруга нарисовала моих псов. Она отлично справилась", — Latent_tendency.
Фото © Reddit / Latent_tendency
"Папа на пенсии и в свободное время нарисовал портрет моей собаки в качестве подарка мне на день рождения", — magworld.
Фото © Reddit / magworld
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