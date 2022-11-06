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6 ноября, 09:30

10 портретов на миллион процентов шедевральнее обычных, ведь на них изображены питомцы

Хороший портрет можно нарисовать не только с человека. Собрали 10 очаровательных работ, которые можно хоть сейчас отправлять на экспозицию!

"Терстон в восторге от своего портрета", — TheNutterOfQLD.

Фото © Reddit / TheNutterOfQLD

Фото © Reddit / TheNutterOfQLD

"Просто портрет нашего питбуля в стиле "Властелина колец", — JahHappy.

Фото © Reddit / JahHappy

Фото © Reddit / JahHappy

"Моя последняя работа. У меня эту картину заказал другой пользователь Reddit", — Hara-Kiri.

Фото © Reddit / Hara-Kiri

Фото © Reddit / Hara-Kiri

"Картина хорошего мальчика, которую я недавно завершила", — Sia_artstudio.

Фото © Reddit / Sia_artstudio

Фото © Reddit / Sia_artstudio

"Моя картина маслом. Счастливый лабрадор на фоне звёздной ночи", — sagittariusgallery.

Фото © Reddit / sagittariusgallery

Фото © Reddit / sagittariusgallery

"Очаровательная картина", — PitbullSnaps.

Фото © Reddit / PitbullSnaps

Фото © Reddit / PitbullSnaps

"Сделал портрет Самурая с его любимым мячиком", — DimitriSirenko.

Фото © Reddit / DimitriSirenko

Фото © Reddit / DimitriSirenko

"Выпал шанс нарисовать портрет этого красивого пожилого джентльмена. Знакомьтесь с Бруно!" MyCatIsFamous.

Фото © Reddit / MyCatIsFamous

Фото © Reddit / MyCatIsFamous

"Подруга нарисовала моих псов. Она отлично справилась", — Latent_tendency.

Фото © Reddit / Latent_tendency

Фото © Reddit / Latent_tendency

"Папа на пенсии и в свободное время нарисовал портрет моей собаки в качестве подарка мне на день рождения", — magworld.

Фото © Reddit / magworld

Фото © Reddit / magworld

Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

Обложка ©

Reddit / TheNutterOfQLD, Hara-Kiri

Сергей Трофимов

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