Бывшая модель Playboy в 70 выглядит на 30, и вот в чём секрет молодости

70-летняя Энджи Бест — владелица фитнес-клуба в английском городке Хенли-он-Темсе и бывший персональный тренер певицы Шер. А те, кто постарше, помнят красотку как модель журнала Playboy и экс-супругу футболиста Джорджа Беста. Энджи удивляет тем, как выглядит: ей не дашь больше 30, ну, максимум 35 лет. Секретом молодости отметившая юбилей манекенщица поделилась с журналистами Hello. А ещё раскрыла свою миссию: Бест хочет, чтобы для женщин "70 стали новыми 50".

Бывшая модель Playboy Энджи Бест ради того, чтобы хорошо выглядеть, придерживается специальной диеты. Фото © Hellomagazine

Для журнала Энджи позировала в слитном купальнике, при этом показав роскошные ноги, в накидке в тон и прозрачных босоножках с крупными стразами. Бест говорит, что чем старше становится, тем решительнее настроена работать усерднее, чтобы оставаться здоровой и молодой: "Хочу дожить до ста и при этом хорошо выглядеть".

"Я занимаюсь тем, что называется "функциональной медициной", где смотришь изнутри наружу. Если хочешь быть здоровым, должен быть в хорошей форме внутри, потреблять правильные питательные вещества и добавки. И пить много воды. Тело похоже на автомобиль, и нужно кормить его лучшей пищей, чтобы оно работало правильно".