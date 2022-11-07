45-летняя Наталия Орейро полностью разделась перед камерой, прикрыв интимные места руками

Фанаты не оставили без внимания голую фотосессию Орейро и написали восторженные комментарии: "Какая она красотка 😍" , "Эффектно" , "Дикий ангел" и Наталья — символ школьных лет 😁" , "В 45 баба ягодка опять!" , "Красивое тело! Если это не фотошоп, то браво!", "Эх, мальчишкой в 90-е мечтал о ней. Сейчас ещё краше стала".

Но всем не угодишь, нашлись и недовольные: "Странные позы. Отталкивающее зрелище", "Чёлку эту старомодную пора перестать носить, даже если это парик. Лет тридцать она с ней. Везде одинаковая, не гибкая, что ли, хотя и симпатичная актриса", "В чём красота? На первом фото где красивое тело? Одни руки с сапожищами на первом плане, а на втором и вовсе как нужду справлять села. Фотографа на мыло", "Блин, как к пенсии, так надо доказать, что ты ещё о-го-го и молодым фору дашь. Вот зачем? Смешно и беспомощно ведь смотрится", "На второй фотке, будто в кустах присела. Извините, конечно, но как-то фу", "Руки старые, на гаргулью похожа".