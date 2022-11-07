45-летняя Наталия Орейро полностью разделась перед камерой, прикрыв интимные места руками
Орейро нацепила парик, примерив чёлку с копной длинных волос, но этот эксперимент с причёской пришёлся по душе не всем фанатам звезды.
Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaoreirosoy
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, сериалы с которой девочки-подростки в конце 90-х – начале нулевых засматривали до дыр, поделилась серией откровенных фото, на которых предстала абсолютно голой. На снимках из одежды на 45-летней Орейро только высокие сапоги. Интимные места звезда скрыла, выбрав удачные позы.
45-летняя Наталия Орейро обнажилась в новой фотосессии. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nataliaoreirosoy
Фанаты не оставили без внимания голую фотосессию Орейро и написали восторженные комментарии: "Какая она красотка 😍", "Эффектно", "Дикий ангел" и Наталья — символ школьных лет 😁", "В 45 баба ягодка опять!", "Красивое тело! Если это не фотошоп, то браво!", "Эх, мальчишкой в 90-е мечтал о ней. Сейчас ещё краше стала".
Но всем не угодишь, нашлись и недовольные: "Странные позы. Отталкивающее зрелище", "Чёлку эту старомодную пора перестать носить, даже если это парик. Лет тридцать она с ней. Везде одинаковая, не гибкая, что ли, хотя и симпатичная актриса", "В чём красота? На первом фото где красивое тело? Одни руки с сапожищами на первом плане, а на втором и вовсе как нужду справлять села. Фотографа на мыло", "Блин, как к пенсии, так надо доказать, что ты ещё о-го-го и молодым фору дашь. Вот зачем? Смешно и беспомощно ведь смотрится", "На второй фотке, будто в кустах присела. Извините, конечно, но как-то фу", "Руки старые, на гаргулью похожа".
Наталия Орейро — певица, модель, звезда латиноамериканских сериалов 90-х и нулевых, посол доброй воли ЮНИСЕФ. Наталия особенно запомнилась зрителям по новелле "Дикий ангел". О жизненном пути Орейро читайте на сайте uznayvse.ru.