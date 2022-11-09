10 обложек видео на YouTube, которые объясняют, почему эти ролики набрали миллионы просмотров
На что только не пойдут блогеры ради просмотров! К кликбейтным заголовкам мы уже привыкли, но обложки на видео — ещё один способ приманить зрителя... не всегда честным способом.
"История Титаника, о которой вы никогда не слышали"... За что? Просто за что?!" — TheTipArrowNations.
Фото © Reddit / TheTipArrowNations
"Мой ребёнок — мой путь". Я в голос смеялся", — professor_abee.
Фото © Twitter / professor_abee
"13 шокирующих животных-мутантов в Чернобыле"... Не могу перестать смеяться", — wakugandan-chubungus.
Фото © Reddit / wakugandan-chubungus
"Самые запрещённые породы собак в мире"... Уверен, что вторая картинка — просто собака с шишкой в пасти", — FlipSide97.
Фото © Reddit / FlipSide97
"15 опаснейших пляжей в мире"... и ЭТО набирает миллионы просмотров..." — DanFlaylen.
Фото © Reddit / DanFlaylen
"Самый маленький летательный аппарат в мире"... И вы до сих пор жалуетесь, что у вас ноги не влезают между креслами в самолёте?!" — magnemist.
Фото © Reddit / magnemist
"Киноляпы в "Игре престолов"... Да-да, выглядит очень правдоподобно", — buttercream-gang.
Фото © Reddit / buttercream-gang
"Самые невероятные моменты в спорте"... Это считается за кликбейт?" — Elatedwanted.
Фото © Reddit / Elatedwanted
"Современные способы доения коров..." Так вот откуда молоко берётся", — vivo78.
Фото © Reddit / vivo78
"Эта горка заставит вас плакать"... Я заслуживаю награды за то, что нашёл самую ужасную обложку к видео на YouTube", — IGotAccountToAskthis.
Фото © Reddit / IGotAccountToAskthis
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Reddit / wakugandan-chubungus