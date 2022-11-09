10 обложек видео на YouTube, которые объясняют, почему эти ролики набрали миллионы просмотров

"История Титаника, о которой вы никогда не слышали"... За что? Просто за что?!" — TheTipArrowNations.

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"Мой ребёнок — мой путь". Я в голос смеялся", — professor_abee.

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"13 шокирующих животных-мутантов в Чернобыле"... Не могу перестать смеяться", — wakugandan-chubungus.

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"Самые запрещённые породы собак в мире"... Уверен, что вторая картинка — просто собака с шишкой в пасти", — FlipSide97.

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"15 опаснейших пляжей в мире"... и ЭТО набирает миллионы просмотров..." — DanFlaylen.

Фото © Reddit / DanFlaylen

"Самый маленький летательный аппарат в мире"... И вы до сих пор жалуетесь, что у вас ноги не влезают между креслами в самолёте?!" — magnemist.

Фото © Reddit / magnemist

"Киноляпы в "Игре престолов"... Да-да, выглядит очень правдоподобно", — buttercream-gang.

Фото © Reddit / buttercream-gang

"Самые невероятные моменты в спорте"... Это считается за кликбейт?" — Elatedwanted.

Фото © Reddit / Elatedwanted

"Современные способы доения коров..." Так вот откуда молоко берётся", — vivo78.

Фото © Reddit / vivo78

"Эта горка заставит вас плакать"... Я заслуживаю награды за то, что нашёл самую ужасную обложку к видео на YouTube", — IGotAccountToAskthis.