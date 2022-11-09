Байден анонсировал выступление по поводу промежуточных выборов в Конгресс США

Американский лидер Джо Байден выступит с речью, а также проведёт пресс-конференцию для журналистов по поводу промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Выступление президента США запланировано на 16:00 по местному времени (00:00 по мск четверга). Тема мероприятия в графике не указана, но сам Байден ранее намекнул в "Твиттере", что собирается выступить с заявлением о прошедших выборах в американский Конгресс.

"Демократия не возникает случайно. Мы должны её защищать, укреплять и обновлять. Сейчас я хочу поблагодарить работников участков и чиновников, которые трудились ночью, чтобы защитить наше священное право голосовать", — написал Байден.