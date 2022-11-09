Эксперт НОМ Лукаш: Реакция на фальсификации итогов выборов в Конгресс США может быть острой

Прямо сейчас в США продолжают подсчитывать голоса на промежуточных выборах в Конгресс. Пока лидер ещё не известен, но ситуация будет становиться яснее при подведении итогов в северо-восточных штатах, также значимы голоса избирателей Западного побережья США. Об этом заявил член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш.

Тем временем уже есть информация о нарушениях в ходе прошедшего голосования. Начались, как указал эксперт НОМ, так называемые технические проблемы. В частности, появились жалобы на то, что аппаратура отказывает в приёме бюллетеней или выдаёт ошибки в подсчёте. Лукаш отмечает, что достаточно вспомнить инцидент прошлых лет с "голосованием умерших" и "кочергой Байдена" (когда за ночь в 2020 году Джо Байден обошёл Дональда Трампа за счёт поступивших, как выяснилось позже, зачастую неизвестно от кого и откуда голосов "соратников"), чтобы понять негативный настрой и недоверие американцев.

"Думаю, что у американцев ещё "болит выдранный зуб демократии", поэтому реакция на фальсификации может быть острой: от агрессивной до депрессивной", — резюмировал эксперт.