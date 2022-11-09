Трампа признали главным проигравшим на промежуточных выборах в Конгресс

"Для Дональда Трампа выборы оказались разгромом <...> Главный проигравший? Дональд Трамп, выбранные которым кандидаты-лоялисты в ряде случаев с трудом победили уязвимых демократов. Бывший президент может стоить республиканцам контроля над Сенатом, причём в год, когда демократы должны были его потерять", — отметила она.

По словам журналистки, 45-й президент США выбрал в качестве представителя в Пенсильвании Мехмета Оза, но тот проиграл Джону Феттерману. Известно, что последний пережил инсульт ещё в начале кампании, однако, несмотря на это, он победил в противостоянии за пост сенатора. Тем временем Трамп рискует уступить неофициальное лидерство в партии республиканцев главе штата Флорида Рону Десантису, победу которого Пик назвала ошеломительной.