Трампа признали главным проигравшим на промежуточных выборах в Конгресс
Обозреватель Fox News назвала Трампа главным проигравшим на промежуточных выборах в США
Бывший американский лидер Дональд Трамп является главным проигравшим на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом заявила обозреватель телеканала Fox News Лиз Пик.
"Для Дональда Трампа выборы оказались разгромом <...> Главный проигравший? Дональд Трамп, выбранные которым кандидаты-лоялисты в ряде случаев с трудом победили уязвимых демократов. Бывший президент может стоить республиканцам контроля над Сенатом, причём в год, когда демократы должны были его потерять", — отметила она.
По словам журналистки, 45-й президент США выбрал в качестве представителя в Пенсильвании Мехмета Оза, но тот проиграл Джону Феттерману. Известно, что последний пережил инсульт ещё в начале кампании, однако, несмотря на это, он победил в противостоянии за пост сенатора. Тем временем Трамп рискует уступить неофициальное лидерство в партии республиканцев главе штата Флорида Рону Десантису, победу которого Пик назвала ошеломительной.
Ранее Трамп заявил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах США. Кроме того, бывший президент страны призвал сторонников к протестам.
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