Герой России Красов назвал единственно верным решение об отводе войск РФ за Днепр

Решение об отводе войск РФ за реку Днепр было единственно верным в сложившейся ситуации. Об этом в беседе с Лайфом заявил Герой Российской Федерации, полковник, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации "Российская ассоциация героев" Андрей Красов. Так он отреагировал на приказ главы Минобороны Сергея Шойгу.

"Одна большая победа не состоит только из наступательных каких-то активных действий и только из побед, где-то необходимо вести оборонительные бои, где-то перегруппировывать силы и средства, ждать где-то, когда наши мобилизованные будут готовы к ведению боевых действий, которые сейчас готовятся в районах применения. Вне всякого сомнения Россия выполнит свою историческую миссию, мы освободим от нацизма Украину", — подчеркнул Красов.

Он добавил, что сейчас на правом берегу Днепра сложилась тяжёлая военная обстановка. Герой Российской Федерации уверен, что решение об отводе войск тяжело далось Шойгу и командующему специальной военной операцией на Украине Сергею Суровикину.

"Либо эту группировку оставлять на правом берегу реки, а с выведением из строя Каховской ГЭС этот барьерный рубеж с разливом реки Днепр увеличится. По сути, эта наша группировка, которая располагалась на правом берегу, она останется в котле. И мы не сможем её должным образом снабжать вооружением, военной техникой, боеприпасами и материальными средствами", — отметил эксперт.

По словам Красова, отвод войск поможет сохранить жизни военнослужащих, а также запасы необходимых средств и техники. Кроме того, это позволит избежать жертв среди жителей Херсона.