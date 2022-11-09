Автомобильное движение по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября
В субботу, 12 ноября, из-за проведения ремонтных работ будет временно приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.
В связи с этим в ведомстве порекомендовали водителям заранее запланировать поездки, а также следить за поступающей информацией.
Ранее стало известно, что первый пролёт автомобильной части Крымского моста, который пострадал во время диверсии, уже установлен, а монтаж второго начнётся 11 ноября.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту.
Telegram / Марат Хуснуллин