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9 ноября, 18:46

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября

В субботу, 12 ноября, из-за проведения ремонтных работ будет временно приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

"12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали водителям заранее запланировать поездки, а также следить за поступающей информацией.

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Ранее стало известно, что первый пролёт автомобильной части Крымского моста, который пострадал во время диверсии, уже установлен, а монтаж второго начнётся 11 ноября.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту.

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Telegram / Марат Хуснуллин

Наталья Исакова

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