Автомобильное движение по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября

В субботу, 12 ноября, из-за проведения ремонтных работ будет временно приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

"12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали водителям заранее запланировать поездки, а также следить за поступающей информацией.