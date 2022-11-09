Капризова оштрафовали за удар клюшкой в лицо

Российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова оштрафовали на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой в лицо. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Капризов ударяет Даути клюшкой по лицу. Видео © ESPN

Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз", в котором 25-летний россиянин ударил клюшкой в лицо Дрю Даути. После того как судьи приняли решение об удалении Капризова до конца игры, Даути с ехидной улыбкой проехал вдоль штрафного бокса и помахал Кириллу рукой.

Игра завершилась победой "королей" со счётом 1:0. В текущем сезоне Капризов набрал 13 (8+5) очков в 13 матчах.