Капризова оштрафовали за удар клюшкой в лицо
Капризова оштрафовали на $5 тысяч за удар соперника клюшкой в лицо
Российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова оштрафовали на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой в лицо. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
Капризов ударяет Даути клюшкой по лицу. Видео © ESPN
Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз", в котором 25-летний россиянин ударил клюшкой в лицо Дрю Даути. После того как судьи приняли решение об удалении Капризова до конца игры, Даути с ехидной улыбкой проехал вдоль штрафного бокса и помахал Кириллу рукой.
Игра завершилась победой "королей" со счётом 1:0. В текущем сезоне Капризов набрал 13 (8+5) очков в 13 матчах.
Ранее Лайф сообщал, что форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Аризоны Койотис" Овечкин забросил шайбу, которая стала 787-й в его карьере в НХЛ. А Хоу, который до сих пор был рекордсменом, забил 786 шайб в составе "Детройта".
ТАСС / ZUMA / Richard Ulreich