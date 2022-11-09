НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 19:10

Капризова оштрафовали за удар клюшкой в лицо

Капризова оштрафовали на $5 тысяч за удар соперника клюшкой в лицо

Российского нападающего "Миннесоты" Кирилла Капризова оштрафовали на пять тысяч долларов за удар соперника клюшкой в лицо. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Капризов ударяет Даути клюшкой по лицу. Видео © ESPN

Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз", в котором 25-летний россиянин ударил клюшкой в лицо Дрю Даути. После того как судьи приняли решение об удалении Капризова до конца игры, Даути с ехидной улыбкой проехал вдоль штрафного бокса и помахал Кириллу рукой.

Игра завершилась победой "королей" со счётом 1:0. В текущем сезоне Капризов набрал 13 (8+5) очков в 13 матчах.

Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин перенёс операцию и пропустит около месяца

Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин перенёс операцию и пропустит около месяца

Ранее Лайф сообщал, что форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину удалось побить рекорд канадского хоккеиста "Детройт Ред Уингз" Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Аризоны Койотис" Овечкин забросил шайбу, которая стала 787-й в его карьере в НХЛ. А Хоу, который до сих пор был рекордсменом, забил 786 шайб в составе "Детройта".

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / Richard Ulreich

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров