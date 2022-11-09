Россия призвала не прекращать поиск "грязной бомбы" на Украине
Постпредство: РФ призвала МАГАТЭ продолжить поиск "грязной бомбы" на Украине
Москва надеется, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит инспекции на Украине для того, чтобы не допустить создания "грязной бомбы". Такое заявление сделал представитель делегации РФ на заседании Генассамблеи ООН по отчёту о деятельности организации за этот год Александр Шевченко.
"Исходим из того, что подобные проверки — только начало, агентство продолжит осуществлять самый плотный контроль за любыми возможными признаками отклонения Киева от выполнения своих соглашений о гарантиях с агентством", — отметил он.
Как отметил Шевченко, МАГАТЭ следует проверить все необходимые объекты, ведь у Украины есть производственная база и научный потенциал для создания "грязной бомбы". Представитель российской делегации подчеркнул, что РФ не оставила без внимания материалы агентства об уже состоявшихся инспекциях. Он добавил, что Москва уважительно относится к профессионализму руководства МАГАТЭ. Шевченко убеждён, что организации и в будущем следует уделять внимание любым сообщениям, связанным с применением "грязной бомбы".
Лайф напоминает: 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС / Мальгавко Сергей