Россия призвала не прекращать поиск "грязной бомбы" на Украине

Москва надеется, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит инспекции на Украине для того, чтобы не допустить создания "грязной бомбы". Такое заявление сделал представитель делегации РФ на заседании Генассамблеи ООН по отчёту о деятельности организации за этот год Александр Шевченко.

"Исходим из того, что подобные проверки — только начало, агентство продолжит осуществлять самый плотный контроль за любыми возможными признаками отклонения Киева от выполнения своих соглашений о гарантиях с агентством", — отметил он.